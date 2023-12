Cachorra recebe uma medalha durante cerimônia de formatura em escola

La Negra se apresentou para receber a medalha de formatura com seu dono Twitter @dorrego_juan

Os cães, com o seu amor incondicional, têm protagonizado inúmeras histórias partilhadas nas redes sociais, surpreendendo-nos sempre com as suas notáveis proezas e comportamentos que desafiam a lógica.

Uma das histórias mais recentes que cativou a comunidade virtual é a emocionante formatura de La Negra, uma encantadora cachorrinha que acompanhou fielmente seu dono durante seus anos de estudo na Escola de Brinkmann, Córdoba, Argentina.

A participação de La Negra na cerimônia de entrega de diplomas não passou despercebida. A professora anunciou que esta leal companheira merecia uma medalha em reconhecimento à sua dedicação.

A diretora perguntou a todos quem esteve presente em cada sala de aula e canto da escola durante todos os anos de estudo dos formandos, então os alunos responderam em voz alta: “La Negra!”. Por isso, a professora não hesitou em afirmar: “Então, ela merece a medalha de formanda”.

Este momento emocionante foi capturado por @dorrego_juan na rede social “X” (o antigo Twitter) e rapidamente se tornou viral. A história tem comovido os internautas, que expressam seu apreço pelo respeito e amor aos animais. Esse gesto não apenas reconhece a lealdade de La Negra, mas também destaca a importância dos laços entre humanos e animais, enfatizando como essas conexões podem enriquecer nossas vidas de maneiras surpreendentes.

Viral

A história ressoou profundamente nas redes sociais através da conta @dorrego_juan da rede social X, gerando um reconhecimento caloroso e emocionante para a relação especial entre La Negra e seu dono, que é um dos alunos que se formaram na cerimônia.

No vídeo de formatura, é possível observar quando a professora concede a medalha a La Negra, então o dono a recebe e é ele quem a coloca em meio aos aplausos dos presentes.

A publicação destaca a importância de valorizar e respeitar nossos amigos peludos. Este exemplo de conexão única entre um humano e seu animal de estimação serve como lembrete da profundidade dos relacionamentos que compartilhamos com nossos fiéis companheiros caninos.