Um homem que prostituía sua parceira no México e nos Estados Unidos foi condenado a 26 anos de prisão

Um homem identificado como Hugo “N” foi condenado a 26 anos e três meses de prisão pelo crime de tráfico de pessoas, contra sua parceira sentimental que ele obrigou a se prostituir por 15 anos nos Estados Unidos e em vários estados da República Mexicana.

Nesse sentido, Ernestina Godoy, a titular da Procuradoria-Geral de Justiça da Cidade do México, informou que a autoridade judicial também impôs ao explorador sexual o pagamento pela reparação do dano material, uma multa e retiraram seus direitos políticos enquanto durar a condenação.

Em sua mensagem semanal sobre as ações contra os atos de violência contra as mulheres, ele indicou que as investigações da Coordenação Geral de Crimes de Gênero e Atendimento a Vítimas comprovaram que Hugo "N" forçou a vítima a se prostituir durante o período mencionado para se beneficiar financeiramente.

Foi detalhado que eram um casal desde 2006, quando ela era menor de idade. O sujeito convenceu a vítima a se mudar para Las Vegas, onde, sob ameaças, a obrigou a se prostituir. Ao retornar ao México, em Tlaxcala, Guanajuato, Chiapas, Baja California, Guerrero e na Cidade do México, ele continuou explorando-a sexualmente.

Hugo “N” foi detido em 2022 graças a um cidadão que pediu ajuda à polícia preventiva. Isso ocorreu em resposta ao pedido de socorro da mulher enquanto o agressor a espancava nas ruas da prefeitura de Cuauhtémoc, onde ele a explorava sexualmente.