Mulher é criticada por se recusar a dividir sua herança com o restante da família

Uma jovem decidiu abrir seu coração no Reddit para conseguir lidar com uma situação delicada que está acontecendo após a perda de seu avô. Segundo ela, mesmo sem ter contato com seus pais e irmã há anos, eles insistem em exigir que ela divida a herança deixada pelo avô.

Sem se identificar, a jovem conta que as coisas entre ela e seus pais são complicadas por conta de uma atitude da sua irmã mais velha. Enquanto estava noiva de seu namorado da época da escola, ela descobriu que o homem a estava traindo com a irmã, levando ao término do relacionamento entre eles.

“Inicialmente meus pais estavam ao meu lado, mas quando meu ex-noivo largou minha irmã e insistiu para voltar comigo, ela surtou, foi hospitalizada e meus pais passaram a dizer que eu precisava superar isso. Eu peguei minhas coisas e fui estudar em outro estado”.

“Meu avô ficou completamente irritado com isso, deserdou minha irmã e repreendeu meus pais. Ele foi a única pessoa que entendeu o meu lado e que me apoiou. Então quando ele adoeceu eu conversei com meus empregadores e passei a trabalhar de forma remoto para cuidar do meu avô”.

“O contato com meus pais retornou de forma limitada, e com eles cientes de que a mínima menção ao ocorrido com minha irmã faria tudo ser rompido novamente”, revela a jovem.

Ela está sendo forçada a dividir a herança

Com o falecimento de seu avô, a jovem descobriu que um testamento registrado por meio de vídeo a tornava a herdeira de quase todo dinheiro deixado pelo avô. Alguns valores pequenos foram destinados ao seu pai e a outras pessoas da família, mas nada comparado a quantia que ela herdou.

“Eu daria todo o dinheiro que recebi para ter meu avô de volta. Meus pais estão irritados com o que ele fez e agora exigem que eu ‘faça a coisa certa’ e divida igualmente o valor entre eu, eles e minha irmã. Eles falam que não preciso do dinheiro porque ganho bem, enquanto eles poderiam se aposentar e minha irmã, que não para em um emprego, poderia se estabilizar”.

“Eu não quero fazer isso. Meu avô deixou seus desejos claros e não sinto que devo o mínimo a qualquer um deles. Eles estão me acusando de estar sendo vingativa por causa de um erro cometido anos atrás, mas ao mesmo tempo que não quero que eles sofram, também não quero dar minha ajuda a eles”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela apenas está seguindo os desejos de seu avô.

“Sinto muito por sua perda, seu avô parecia te amar muito. Corte contato com sua família e viva sua vida longe deles”, comentou uma pessoa.

“Não se sinta culpada por seguir os desejos de seu avô. Ele sabia o que estava fazendo”, finalizou outra.