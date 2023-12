Mulher divide opiniões ao falar sobre o valor do presente de Natal recebido por ela

Presentear outra pessoa normalmente não é uma tarefa fácil. Por vezes o esforço dedicado a escolha e compra de um presente pode não ser retribuído da mesma forma, gerando uma série de desconfortos. Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher no Reddit.

Sem se identificar, ela conta que trabalha para sua irmã e seu cunhado em um consultório odontológico mantido pelo casal. Em seus deveres de recepcionista, ela acaba recebendo um pouco a mais do que outras pessoas na mesma função, mas ainda assim nada perto do que a irmã e o cunhado ganham.

“Eles disseram que faço por merecer pois trabalho em outras funções além da qual sou contratada para exercer. Eu tenho algum estudo, mas meus problemas de ansiedade e depressão atrapalham e eu não tenho uma faculdade”.

“Depois de um bom tempo trabalhando, eu consegui juntar dinheiro para comprar presentes legais no Natal. No caso do meu cunhado, irmã e sobrinha, eu gastei um bom dinheiro para presenteá-los de forma adequada”.

“Em troca, ganhei um frasco pequeno de um perfume que eu queria, ele ainda foi comprado com um cupom de desconto e veio acompanhado de uma amostra para viagem de outro perfume que eu poderia gostar e, caso não me agrade, devolver para eles”.

Ela ficou magoada

Diante da situação, a mulher ficou magoada ao comparar o valor gasto por ela nos presentes com o valor do presente recebido. Apesar de estar feliz por finalmente ter seu perfume dos sonhos, ela acha que seria justo ao menos ter recebido um frasco maior.

“Eu nunca compraria para mim, mas se fosse um presente eu compraria o maior. Até minha mãe que não ganha muito dinheiro se esforçou e deu um presente caro para meu namorado, mas minha própria irmã, por quem eu trabalho duro, não fez o mesmo”.

“Eu sei que eles têm uma bebê e que isso é difícil, mas não foi a primeira vez. No meu aniversário eu ganhei um tênis que não serviu e eles disseram que iam trocar. Até hoje a troca não aconteceu”.

Leia também: Homem é acusado de destruir o Natal de sua família ao defender a esposa

“Seria errado conversar com eles sobre essa situação, especificamente sobre o que aconteceu no meu aniversário”?

Para os usuários do Reddit, ela não deve conversar com eles sobre isso.

“Sim, seria errado. Além de receber um presente você ainda recebe um salário maior do que o esperado para sua profissão”, comentou uma pessoa.

“Quando o valor dos presentes é mais importante do que compartilhar o momento com outras pessoas, você está errada”, finalizou outra.