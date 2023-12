Manter o pet longe das decorações de Natal foi um desafio para Irene Olocco, haja vista a maestria de seu gato em fazer arte pela casa. No entanto, ela criou uma técnica para evitar a aproximação do bichano com os adereços natalinos ao longo da árvore. O caminho encontrado foi criar um campo de força usando tangerinas, segundo um artigo do portal The Dodo.

Irene Olocco, sabendo das artimanhas de seu pet, Victor, lembrou-se da aversão do animal por tangerinas. Sempre que o animal chegava perto da fruta, acabava se encolhendo. Sendo assim, passou a usá-la como barreira de proteção todos os anos, a fim de proteger a árvore.

Tendo em vista a dificuldade de Victor em respeitar as regras estabelecidas no período natalino, principalmente em relação à árvore de Natal, foi necessário agir.

Mulher cria barreira de proteção com tangerinas para evitar que gato destrua árvore de Natal (Reprodução/Irene Olocco)

“Uso o método da tangerina desde 2019″, disse Olocco ao The Dodo. “As tangerinas ainda são 100% eficazes em Victor. Ele não toca na árvore.”

Manobra de Natal

Apesar de sentir-se culpada em relação ao uso das tangerinas para afastar Victor da árvore de Natal, a técnica tem funcionado perfeitamente. Além disso, usar o inimigo do gato em um período do ano para preservar os enfeites não é de todo mal.

Além de Victor, Olocco conta com outros dois gatos. Apesar de a dupla não temer as tangerinas, também não se importam com as decorações natalinas.

“Tanto Gedeone quanto Ferdinand são imunes às tangerinas”, disse Olocco. “Felizmente, Gedeone não se importa com as decorações de Natal. Ferdinand, por outro lado, é muito brincalhão. Ele não toca na árvore, mas às vezes brinca com as tangerinas, quebrando o campo de força. Nessas ocasiões, Victor está super pronto para correr para debaixo da árvore.”