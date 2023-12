Modelo: três truques para facelift instantâneo sem dor

Kenz Lawrén, modelo baseada no Arizona, compartilhou os truques de beleza que utilizam para um facelift instantâneo e sem dor. Em um vídeo de 48 segundos do TikTok (@kenzlawren), ela revelou três truques envolvendo fita adesiva, maquiagem e um scrunchie.

A modelo revelou que a fita adesiva para o rosto é um segredo amplamente utilizado por modelos para realçar suas características faciais. Lawrén mencionou que até mesmo Bella Hadid utiliza essa técnica.

Outra dica compartilhada pela modelo é a ilusão do formato da sobrancelha. No vídeo, ela compara uma sobrancelha sem o método e outra com ele, destacando a diferença. Lawrén utiliza uma ferramenta de dermabrasão e maquiagem para criar uma ilusão semelhante.

Rabo de cavalo alto e firme

O terceiro segredo de beleza revelado por Lawrén é um "rabo de cavalo alto e extremamente firme". Ela utiliza um scrunchie, adiciona bastante gel e spray de cabelo para garantir que o rabo de cavalo esteja impecável.

TikTokers elogiaram Lawrén por sua transparência na indústria da beleza. Comentários destacaram a importância de vídeos como esses para desencorajar comparações e promover a aceitação da beleza individual.

A sinceridade de Lawrén foi elogiada, com espectadores agradecendo por informações valiosas. Comentários destacam a realidade por trás da aparente facilidade desses truques de beleza e a importância de se sentir confortável em sua própria pele, como trouxe o New York Post.