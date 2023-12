Mãe da Flórida viraliza ao criar centro de mesa

Uma influenciadora de estilo de vida causou nesse Natal ao criar uma nova versão de árvore: feita de nuggets de frango.

Mackenzie Biehl, uma influenciadora que compartilha dicas de hospedagem com seus mais de 200 mil seguidores no Instagram, inovou este ano ao misturar comida com decoração de Natal, criando uma árvore de Natal com nuggets de frango do Chick-fil-A.

Em um vídeo postado em 7 de dezembro, Biehl compartilhou instruções passo a passo sobre como criar o que ela chamou de "centro de mesa divertido" na forma de uma árvore de Natal de couve e nuggets de frango.

Ela envolveu um "cone de isopor em papel manteiga" e o cobriu com couve, usando palitos de dente para fixar as folhas. Os nuggets do Chick-fil-A serviram como decoração da árvore, e ela os adicionou à exibição usando palitos de dente para fixar os nuggets ao redor da árvore — e até mesmo adicionou uma estrela no topo para finalizar.

Criatividade deliciosa

"Não é preciso muito esforço para fazer esta árvore! 😂", escreveu na legenda de sua postagem. "Coloque alguns molhos e pronto!"

As reações dos espectadores nos comentários variaram de surpresas a inspiradas, enquanto compartilhavam o que achavam do uso criativo de nuggets de Chick-fil-A.

Alguns elogiaram a criatividade da influenciadora com o aperitivo-decoração. "Que maneira genial de incrementar um pedido de catering do Chick-fil-A!! 🙌"

Alguns duvidaram se os nuggets de frango estariam "gelados até você colocá-los na árvore e servir", e outro seguidor disse que não gostaria da ideia da comida sendo "manuseada demais" antes de ser servida.

No entanto, não há como negar a criatividade de Biehl. Além de sua árvore Chick-fil-A, a influenciadora de estilo de vida compartilhou outra árvore de Natal comestível e festiva em novembro: um centro de mesa de charcutaria feito de cream cheese, feta, azeitonas e cebolinha, que ela finalizou com uma estrela de queijo como trouxe a People.