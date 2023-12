Mãe causa conflito familiar ao impedir que filhos abram os presentes de Natal

A atitude de uma mãe está dando o que falar no Reddit. Em tom de desabafo, ela conta como o simples ato de abrir os presentes de Natal se transformou em uma grande confusão envolvendo seus três filhos.

Segundo ela, que não se identificou, os dois mais velhos estão cursando o colegial, enquanto o mais novo tem 12 anos. Pouco antes do Natal, o caçula da família começou a ficar doente e precisou de um longo tempo de repouso.

“Eu o coloquei na cama e ele ficou deitado do dia 23 ao dia 24. Durante a noite ele ainda estava mal, então decidi que deveríamos esperar ele melhorar para abrir os presentes de Natal”.

“Normalmente os presentes são abertos na manhã de Natal, e percebi que meu filho realmente tentou sair da cama. Ele tomou um banho e disse que estava bem o bastante para descer e abrir os presentes, mas ele desceu, olhou os presentes embrulhados e voltou para a cama”.

“Eu decidi que iríamos esperar ele melhorar para abrir os presentes, mas um dos meus filhos mais velhos ficou irritado com isso durante todo o dia, e a noite meu marido veio falar comigo dizendo que eu deveria ter deixado todos abrirem seus presentes”.

Ela ficou inconformada

A mãe então revela ter ficado inconformada com essa atitude, já que não conseguiu pensar em outra saída para a situação visto que os presentes estavam embrulhados com o mesmo papel e seria difícil selecionar alguns para ser abertos na ocasião.

“Meu filho mais novo segue de cama, a febre está baixando e eu estou esperando que ele fique melhor amanhã, mas agora ele está sentindo que estragou o Natal de todos, mesmo eu dizendo a ele para não se preocupar com isso”.

“Basicamente, eu não acho que foi errado pedir aos meus filhos para esperar. Eles não vão passar dias e dias sem os presentes. Meu marido acha que errei em não permitir que os mais velhos abrissem os presentes enquanto o mais novo estava doente”.

Para os usuários do Reddit, ela errou de forma sutil e poderia ter lidado com a situação de maneira diferente.

“Você errou ao tentar fazer algo bom. É horrível passar o Natal doente, mas você usou a doença do seu filho para parar o Natal de toda a família e ficou parecendo que sem ele, ninguém pode fazer nada”, comentou uma pessoa.

“Você deveria ter conversado com seu marido antes de tomar uma decisão. Outra saída seria levar os presentes para o quarto do seu filho e todos abrirem juntos no quarto dele”, comentou outra.