Jovem pega casal ‘invadindo’ seu quarto durante o jantar de Natal

Normalmente antes de hospedar um evento em sua casa as pessoas costumam cuidar para que todos os locais estejam agradáveis e prontos para receber os visitantes, no entanto, em algumas ocasiões nem sempre é possível dar conta de preparar todo o evento e cuidar da arrumação do espaço.

Para isso, as portas costumam ser um bom aliado, ou até mesmo indicativo de que determinado espaço da casa não deve ser acessado pelos visitantes. Ao menos, foi o que uma jovem anfitriã pensou.

Desabafando no Reddit, a mulher conta que apesar de deixar o aviso subentendido, conseguiu flagrar um casal de familiares aproveitando alguns momentos no banheiro de seu quarto.

“Eu ofereci o jantar de Natal em minha casa pela terceira vez e recebi diversos convidados. Entrei no modo anfitriã cozinhando, servindo, limpando e conversando. Foi no meio de tudo isso que eu reparei que a porta do meu quarto estava aberta”.

“Minha casa é em conceito aberto, então da sala você vê a porta dos outros cômodos. Eu deixei a porta do meu quarto fechada, enquanto o banheiro de visitas e os outros dois quartos ficaram com as portas abertas para todos poderem usar se necessário”.

“Achei que deixar uma porta fechada era um sinal universal de ‘não entre’”.

Ela ficou assustada!

A jovem explica que tomou a decisão de manter seu quarto fechado uma vez que não conseguiu arrumar o espaço a tempo, deixando roupas lavadas espalhadas pela cama, vários itens temporariamente guardados no espaço e seu closet completamente revirado devido a quantidade de festas e eventos que ela compareceu recentemente.

“Eu entrei em pânico quando vi a porta aberta e corri até lá para encontrar minha tia e o namorado dela no meu banheiro. Ela disse que queria mostrar meu closet para ele, e eu pedi a ela para não fazer isso porque estava bagunçado e eu não queria gente dentro dele”.

Ela então conta que a tia e o companheiro saíram do local e que o restante do jantar correu bem, até que depois de um tempo ela recebeu uma mensagem da tia a acusando de deixá-la envergonhada.

“Ela disse que eu estava agindo feito uma anfitriã estressada e que eu não deveria convidar as pessoas para minha casa se não as queria em algum espaço específico da casa. Meus pais sempre me ensinaram a não entrar sem pedir quando uma porta estiver fechada. Eu exagerei?”, se questiona.

Para os usuários do Reddit, o quarto e casa são dela, assim como as regras.

“Seu quarto, sua casa. Uma pessoa normal não entraria em um cômodo que estivesse com a porta fechada”, comentou uma pessoa.

“Aparentemente, você precisa de um cadeado ou uma chave para seu quarto”, comentou outra.