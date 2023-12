Italiano sorri momentos antes de cair de 200 metros ao tentar recuperar celular

Um italiano, identificado como Andrea Mazzetto, de 30 anos, protagonizou uma cena trágica ao cair de uma altura de aproximadamente 200 metros enquanto tentava recuperar um celular perdido durante uma escalada. O incidente ocorreu no Altar Knotto, uma rocha em Rotzo, sua cidade natal, conhecida por sua semelhança com um altar, diz o New York Post.

No sábado, Mazzetto tirou uma foto sorridente e apaixonada com sua namorada, Sara Bragante, momentos antes do trágico acidente. O casal estava escalando a rocha quando um telefone foi perdido, levando Mazzetto a uma tentativa desesperada de recuperá-lo, resultando na queda fatal.

Italian man poses for photo with his girlfriend moments before falling 650 feet to his death 🙏😔 pic.twitter.com/X5VNg4YfJG — Daily Loud (@DailyLoud) August 25, 2022

Os últimos momentos

Andrea Mazzetto mantinha uma presença ativa nas redes sociais, com cerca de 2.500 seguidores no Instagram. Antes do acidente, ele compartilhou regularmente fotos de suas atividades, incluindo a caminhada com sua namorada. A última postagem, uma selfie sorridente, tornou-se particularmente comovente, pois foi capturada momentos antes da tragédia que custou sua vida.

Inicialmente, relatos indicavam que Mazzetto estava tentando recuperar o telefone da namorada. No entanto, a polícia local esclareceu mais tarde que foi o próprio telefone de Mazzetto que caiu, levando à tentativa trágica de recuperação. As equipes de resgate chegaram ao local por helicóptero, mas declararam Mazzetto morto no local.