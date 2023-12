Homem joga o filho de sua namorada no fogo porque estava “possuído por um demônio”

Na cidade de Sebring, Flórida, Estados Unidos, as autoridades dispararam e mataram a tiros um criminoso condenado identificado como Richard Ham, de 39 anos, depois que ele agrediu um policial e jogou o filho de sua namorada no fogo, alegando que ele estava “possuído por um demônio”.

De acordo com o Escritório do Xerife do condado de Highland, Ham e sua namorada, Lakenya Phillips, de 30 anos, estavam queimando os pertences da criança de 9 anos. Testemunhas relataram que Ham jogou a criança no fogo e a cobriu com uma manta em chamas; no entanto, a criança conseguiu escapar sem sofrer queimaduras graves.

Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram Ham armado com varas, o homem resistiu e foi necessário usar uma pistola Taser, o que se mostrou inútil; ele atingiu um policial com uma das varas, então outro policial atirou nele e, ao chegar ao hospital, foi declarado morto.

O filho de Phillips, sob a custódia do Departamento de Infância e Família, revelou que não havia tomado banho nem se alimentado adequadamente há dias e afirmou que tanto sua mãe quanto seu parceiro consumiam drogas regularmente.

Finalmente, Lakenya Phillips foi detida sem direito a fiança e enfrenta acusações que incluem tentativa de assassinato de um agente, agressão e resistência à prisão, bem como crueldade contra uma criança.