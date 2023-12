Gêmeos de 5 anos são encontrados mortos em apartamento nos EUA

Gêmeos de 5 anos, um menino e uma menina, foram descobertos sem vida em seu apartamento no Bronx (EUA) na semana passada. A tragédia chocou a comunidade e levantou perguntas sobre as circunstâncias misteriosas da morte, diz o New York Post.

No sombrio cenário de Claremont Village, Nova York, uma mãe perturbada encontrou seus filhos gêmeos, de 5 anos, mortos no chão de seu apartamento na East 175th Street.

A descoberta macabra ocorreu na manhã de segunda-feira, quando a mulher retornou após tomar banho. A causa das mortes ainda é desconhecida, deixando autoridades em busca de respostas.

Mistério envolve as circunstâncias

A mãe das crianças, em estado de angústia, relatou às autoridades que deixou os gêmeos no chão para poder tomar banho. Ao retornar, encontrou seus corpos frios e rígidos. A ausência de sinais visíveis de trauma levanta questões sobre a causa da morte, enquanto a mãe foi hospitalizada para observação.

As autoridades, incluindo o chefe assistente da NYPD, Benjamin Gurley, afirmaram que a investigação está em estágio inicial. A polícia, o médico legista e a unidade de cena do crime estão trabalhando para esclarecer os detalhes. Gurley informou que ainda não é possível determinar se há crime envolvido na trágica situação.

Baseado em informações de policiais e fontes policiais, a descoberta sombria ocorreu por volta das 11h20, e as crianças foram declaradas mortas no local pelos funcionários do EMS. A família não tinha histórico de violência doméstica conhecido e as crianças haviam ficado em casa doentes nos últimos dias, sem registro de problemas na Administração de Serviços Infantis da cidade. O FDNY descartou envenenamento por monóxido de carbono como causa da morte, aguardando a decisão oficial do médico legista.