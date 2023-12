Fergie retorna ao ‘Natal Real’ após décadas e outras novidades na celebração anual

Sarah Ferguson, conhecida como “Fergie”, marcou presença no Natal da família real britânica após uma ausência de 30 anos. Acompanhada pelo ex-marido, o príncipe Andrew, com quem ainda reside em Windsor, Fergie quebrou a tradição de não participar do evento desde 1991, ano em que se separou de Andrew. Além da presença de Sarah, as filhas do ex-casal, as princesas Beatrice e Eugenie, também compareceram à festividade, acompanhadas de suas próprias famílias.

Rei Charles inova no discurso natalino com árvore de natal sustentável

Em um gesto que quebrou a tradição, o Rei Charles surpreendeu a todos durante seu discurso de Natal ao optar por uma árvore de Natal viva. Pela primeira vez, o monarca escolheu uma árvore real, simbolizando seu compromisso com a preservação do meio ambiente. A árvore foi decorada de forma única, utilizando objetos “naturais e sustentáveis”, como pinhas e laranjas secas. Durante seu discurso, o rei expressou seu desejo por paz na Terra.

William e Kate compartilham momento familiar nas redes sociais

O príncipe William e a princesa Kate encantaram os seguidores nas redes sociais ao compartilharem uma nova foto dos filhos durante o ensaio de Natal. George, 10 anos, Charlotte, 8 anos, e Louis, 5 anos, foram capturados abraçados na imagem, transmitindo calor e união. Na manhã seguinte, a família real britânica se reuniu em Sandringham, cumprimentando o público com a presença dos cinco.

Fonte: Splash UOL

