Ex-marido despreparado perde o nascimento do filho e mãe chama a polícia

Em uma reviravolta inusitada, uma mulher de 32 anos, divorciada do marido após uma traição, chamou a polícia após ele deixar seu filho de 3 anos em sua casa sem aviso. A situação tornou-se ainda mais surreal quando o ex-marido culpou-a por sua ausência no nascimento do segundo filho, fruto de sua nova relação, diz o Mirror.

História de traição e divórcio

Após anos de casamento, a mulher se viu divorciada devido à infidelidade do marido. O casal teve um filho durante a pandemia, período em que a mulher estava sob alto risco, resultando em complicações que afetaram sua saúde física e mental.

Captura-de-tela-2023-12-20-082958

Após o divórcio, Dan manteve distância até que, sem aviso prévio, apareceu na casa da ex-mulher e deixou o filho de 3 anos. A justificativa apressada foi a necessidade de estar ao lado de Kate, que estava dando à luz o segundo filho do casal. Sem considerar os planos da ex-mulher, Dan saiu rapidamente.

A mulher, sem sucesso ao tentar contatá-lo, sentindo-se sem escolha, chamou a polícia para resolver a situação. A intervenção policial levou à retirada da criança. Surpreendentemente, Dan ligou mais tarde, acusando-a de prejudicar o momento do parto de Kate. A polícia, ao encontrá-lo no hospital, obrigou-o a sair da sala de parto para cuidar do filho.

A discussão entre os ex-cônjuges se intensificou, com a mulher acusando Dan de falta de planejamento e pedindo mais consideração. A resposta online foi dividida, com alguns apoiando a atitude da mulher e outros criticando-a. Alguns usuários destacaram a irresponsabilidade de Dan ao colocar a criança sob os cuidados da ex-mulher sem aviso.

Milhares de pessoas online expressaram apoio à mulher, destacando a falta de responsabilidade de Dan. Alguns sugeriram que ela deveria considerar medidas legais, como uma ordem de restrição, para proteger-se de futuras situações semelhantes. A história bizarra levanta questões sobre a responsabilidade parental e as ações adequadas em situações tão complexas.