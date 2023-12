Ex-funcionário do McDonald's revela a verdade sobre cobrança por molhos extras

Uma revelação de um ex-funcionário do McDonald's está jogando luz sobre a controversa prática de cobrar por molhos extras, deixando os amantes do fast-food intrigados. Ivan Josiah Lapis, que trabalhou dois anos como mestre da grelha no McDonald's, compartilhou insights sobre a decisão de cobrar por condimentos adicionais em uma postagem popular no Quora.

Contrariando a ideia de ser rude, Lapis explica que a principal razão para cobrar pelos molhos adicionais é prevenir abusos. Ele sugere que fornecer dois pacotes de molho gratuitos é considerado suficiente para um pedido padrão, e a cobrança adicional é aplicada para evitar desperdício.

Lapis esclarece que o McDonald's não proíbe explicitamente a distribuição generosa de molhos, mas há diretrizes claras sobre a quantidade de molhos fornecidos gratuitamente com cada compra. Por exemplo, ao adquirir um pacote de quatro ou seis nuggets, um pacote de molho é alocado gratuitamente, com a possibilidade de concessões extras a critério do funcionário.

McDonalds-Jill-Evans-Pexels

Jill Evans / Pexels

Economia de recursos

O ex-funcionário destaca que, por trás da decisão, está também uma questão financeira. Economizar pacotes de molho ajuda o restaurante a reduzir despesas, evitando a necessidade de encomendar caixas adicionais com frequência. Essa abordagem garante que haja estoque suficiente por mais tempo e reduz o risco de ficar sem molhos.

Apesar da intenção altruística da taxa extra pelos molhos, os funcionários do McDonald's têm compartilhado nas redes sociais as reações negativas que enfrentam de clientes descontentes. Algumas publicações no TikTok e outras plataformas mostram trabalhadores sendo criticados por cobranças adicionais, com alguns clientes expressando surpresa pela mudança nas políticas, alegando que os molhos costumavam ser gratuitos.

Essa revelação surge em meio a outras controvérsias recentes envolvendo o McDonald's, incluindo acusações de 'shrinkflation', onde fãs do Filet-O-Fish afirmam que os hambúrgueres de peixe estão menores. Além disso, a empresa foi exposta por usar sebo bovino para dar sabor às suas famosas batatas fritas, levando a reações surpresas de consumidores que descobriram a presença de gordura bovina no produto, como trouxe o New York Post.