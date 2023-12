Cruzeiro para Flórida e Bahamas é desviado a Boston

Passageiros ansiosos por umas férias tropicais foram surpreendidos neste fim de semana quando seu cruzeiro rumo à Flórida e Bahamas foi desviado para Boston devido às condições climáticas adversas, como levantou o New York Post.

Os viajantes a bordo do navio Meraviglia da MSC Cruises ficaram perplexos no domingo ao serem informados de que, em vez de aproveitar o clima quente e as praias, o navio agora seguiria para Boston, Maine e Canadá.

Cruzeiro-Matthew-Barra-Pexels-1

Matthew Barra / Pexels

Rota alterada de última hora

A mudança de planos, comunicada por e-mail na noite anterior ao início do cruzeiro de sete dias, frustrou muitos passageiros que esperavam uma experiência tropical. A MSC Cruises justificou a alteração visando garantir a segurança de todos a bordo, evitando ventos fortes e chuvas intensas nas Bahamas.

Alguns passageiros expressaram seu descontentamento, especialmente aqueles que viajam regularmente para Boston a trabalho. Connie C., da Pensilvânia, mencionou que não estava disposta a pagar US$5 mil por sua família para visitar Boston, quando as férias deveriam ser nas Bahamas.

A MSC Cruises ofereceu aos clientes a opção de remarcar na noite anterior à partida do cruzeiro. Além disso, foi comunicado que os passageiros poderiam cancelar o cruzeiro "sem custos adicionais e receber um reembolso na forma de um Crédito para Futuros Cruzeiros".