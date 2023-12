Criminoso sexual condenado é preso após fuga com a mãe

Em uma reviravolta chocante, Robert Yancy Jr., criminoso sexual condenado, foi recapturado após fugir de uma prisão no Texas com a ajuda de sua mãe. O caso intrigante envolveu uma fuga ousada e a colaboração de dois cúmplices, levando à prisão de todos os envolvidos, diz o New York Post.

Fuga planejada e cúmplices presos

Robert Yancy Jr., de 39 anos, foi preso cerca de 72 quilômetros a sudoeste da prisão do condado de Brazoria, um dia após escapar da prisão do condado de Matagorda. A mãe de Yancy, Leonor Priestle, foi acusada de facilitar a fuga, enquanto seu namorado, Russell Williams, foi acusado de intenção criminosa de fuga. Yancy também enfrenta acusações relacionadas à fuga.

No domingo, Priestle visitou Yancy na prisão usando um disfarce composto por um suéter preto e gorro. Ela passou itens para Yancy, incluindo um crachá de identificação que permitiu sua saída da prisão sem ser notado. Mesmo sem o nome no crachá, Yancy conseguiu deixar a prisão com sua mãe sem levantar suspeitas.

Autoridades especulam que Priestle, ex-oficial correcional do TDCJ, utilizou informações privilegiadas de seu emprego anterior para ajudar na fuga.

Recaptura e confissão do fugitivo

Após saírem da prisão, Yancy e sua mãe foram detidos pela polícia quando sua placa foi identificada por um sistema de leitura. Priestle foi parada, mas Yancy não foi encontrado. No entanto, frequentadores de um parque alertados sobre a fuga avistaram Yancy no FM 521 River Park e chamaram as autoridades.

Ao ser confrontado pela polícia, Yancy tentou usar a identificação fornecida pela mãe como sua, mas acabou confessando. Ele estava vestido com a roupa branca da prisão quando foi recapturado.

Yancy cumpre pena perpétua sem liberdade condicional por abuso sexual contínuo de uma criança. Ele foi condenado em um julgamento rápido em maio de 2022.

O Departamento de Justiça Criminal do Texas agradeceu a todos os envolvidos na rápida recaptura do fugitivo.

O caso destaca a necessidade de revisão dos procedimentos de segurança, pois Yancy é o segundo preso a escapar da Unidade Clemens este ano. O TDCJ está investigando áreas para melhorar a segurança na unidade.