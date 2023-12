Vulcão na Islândia pode entrar em erupção 'sem aviso'

Uma erupção vulcânica significativa na Islândia deixou os moradores em alerta, com especialistas do governo emitindo um aviso preocupante. Na noite de segunda-feira passada, fontes de lava atingiram 500 pés de altura de uma fenda com mais de dois quilômetros de extensão. Embora a atividade vulcânica tenha diminuído desde então, cientistas temem que novas erupções possam ocorrer em outras partes da extensa fenda, com "línguas" de magma fluindo abaixo.

Locais próximos, incluindo a cidade abandonada de Grindavick e uma usina vital que fornece aquecimento para milhares, correm o risco de serem atingidos por essas erupções. Os residentes foram aconselhados a permanecerem em ambientes fechados e a fechar as janelas para se protegerem contra gases vulcânicos tóxicos, especialmente se o vento mudar em direção à capital, Reykjavik.

Vulcao-Gylfi-Pixabay

Gylfi / Pixabay

Preocupações crescentes

Apesar da diminuição da atividade, o medo persiste, levando a medidas de segurança urgentes. Uma reunião de Defesa Civil foi convocada, e o prefeito de Grindavick, Fannar Jónasson, expressou a decepção da comunidade que esperava passar o Natal em casa. A primeira-ministra Katrín Jakobsdóttir destacou a imprevisibilidade da situação e a possibilidade de mudanças rápidas.

O geofísico Benedikt Ófeigsson ressaltou que, embora a erupção tenha diminuído, novas fendas podem surgir sem aviso prévio, conforme ocorreu após o início de eventos semelhantes em Fagradalsfjall. A população está sendo orientada sobre locais para apoio psicológico diante dessa ameaça iminente.

Em resumo, enquanto o vulcão na Islândia mostra sinais de acalmia, a incerteza persiste, alertando as comunidades locais para se prepararem para a possibilidade de futuras erupções imprevistas, como trouxe o The Mirror.