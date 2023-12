Um Feliz Natal para você!

E que tal se neste Natal nos concedermos o presente daquilo que sonhamos para nossa vida? Temos ouvido dizer que não podemos dar o que não temos e que se não nos amamos a nós mesmos, como será possível amar os outros.

E isso se explica porque se não buscamos nossa própria saúde, bem-estar, plenitude e felicidade, de que espaço podemos oferecê-los. Não se trata de egoísmo, trata-se de cuidar da nossa realidade para poder estendê-la como uma possibilidade de realização na Terra. A época natalina nos permite conectar com o amor de Cristo e seus ensinamentos, que também nos orientam ao amor próprio.

Ame o seu próximo como a si mesmo! E vice-versa. Porque não é isso ou aquilo, é um com o outro. Não há contágio maior do que o exemplo vivo do que somos. Para as crianças, e também para os adultos, o que é mais impactante? Que, a partir do autocuidado de todas as áreas de nossas vidas, possamos dizer a alguém como podemos ajudá-lo ou fazê-lo ao observar o nosso próprio descuido.

Estes últimos anos têm sido de grandes desafios para a humanidade e isso tem exigido muita atenção, energia, tempo, esforço e dinheiro investidos em coisas urgentes, emergências, cuidados com os outros e assim por diante. Por isso, a partir da esfera do mais genuíno apreço pelo nosso corpo, pelo nosso Ser completo, pelos nossos sonhos, desejos, projetos, criações, ideias, podemos avançar em busca do que queremos e não conseguimos alcançar, seja por falta de tempo, recursos ou energia para isso.

Para ser grandes Mestres do Amor, precisamos começar em casa, no corpo que habitamos, e no estado mental e emocional que mantemos. Lembremos que a vida é experimentada a partir da nossa interpretação do que nos acontece, por isso será difícil nos sentirmos felizes, pacíficos e completos se a nossa perspectiva for angustiante, pessimista ou cheia de crenças que nos limitam de várias maneiras. A partir desses cenários internos, será muito difícil sentirmos sequer o entusiasmo necessário para transformar aquilo que nos pesa, e ainda mais difícil fazê-lo pelos outros.

Façamos da nossa plena realização um farol de luz que se acende para iluminar o nosso próprio caminho e, como consequência, o dos outros. Estes momentos em família e entre amigos também podem ser muito propícios para nos presentearmos com o apreço e afeto que a nossa vida está pedindo para seguir o rumo que sabemos que nos fará sentir melhor e para pedir ao Universo o que precisamos, de forma mais honesta, carinhosa e gentil conosco mesmos. Um Natal muito Feliz!