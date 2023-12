Tia proíbe a mãe do sobrinho de usar a herança do menino com seus outros filhos

Uma mulher decidiu usar o Reddit para revelar como descobriu que sua ex-cunhada estava usando o dinheiro da herança de seu irmão para comprar coisas para seus outros filhos, ao invés de deixar o valor guardado para seu sobrinho, que é legalmente o dono da herança.

Sem se identificar, ela revelou em detalhes como fez a descoberta e as medidas legais que tomou para evitar que a cunhada continue agindo desta forma.

“Meu irmão faleceu há 3 anos e deixou sua esposa e seu filho, que agora tem 8 anos. A esposa também é mãe de gêmeos de outro casamento. Para garantir que o dinheiro de sua herança fosse utilizado pelo filho, meu irmão deixou o valor em uma instituição e para ter acesso a qualquer quantia a sua esposa precisa da minha assinatura”.

“Sem minha permissão os administradores do fundo não liberam o valor para ela, então soube de ocasiões em que ela mentiu para mim na intenção de pegar o dinheiro e usar para seus outros filhos. Desde que soube disso eu passei a tirar meu próprio dinheiro para garantir que meu sobrinho tenha tudo o que precisa”.

“Uns dias atrás ela me ligou e disse que precisava de um dinheiro e que queria ser honesta. Ela explicou que não tinha como comprar um presente de Natal para seus filhos mais velhos e que queria usar parte do dinheiro da herança para isso. Ela falou que não deve gastar muito, só o bastante para garantir que os mais velhos tenham bons presentes já que meu lado da família vai presentear o mais novo. A justificativa é tentar evitar que os gêmeos intimidem meu sobrinho”.

Ela recusou!

A mulher conta que ficou extremamente irritada com a atitude da ex-cunhada, e afirmou que não permitiria que o dinheiro deixado por seu irmão fosse utilizado para “suprir a falta de educação” dos meninos mais velhos.

“Sinto que gastar o dinheiro do meu irmão com isso é ir contra o que ele queria. Desde que me recusei ela fica me mandando mensagens e dizendo que eu estou destruindo o Natal dela por fazer os gêmeos odiarem meu sobrinho ainda mais. Isso está começando a me afetar, mas não quero abrir precedentes para coisas deste tipo”, revela.

“O dinheiro não é meu, um dia meu sobrinho terá acesso a todos os registros e não acho que ele aprovaria isso. Estou errada?”, questiona a mulher.

Leia também: Ceia de Natal vira motivo de briga entre irmãs

Para os usuários do Reddit, ela não está agindo da forma errada.

“Você não está errada, mas a atitude dela de usar isso para fazer os filhos se sentirem mal é errada”, comentou uma pessoa.

“O dinheiro tem uma finalidade específica, ele não serve para custear as coisas que a mãe dos meninos deve fazer”, finalizou outra pessoa.