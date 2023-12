"Tenho 42 anos e namorado de 24: as pessoas zombam de nós, mas ele me idolatra"

O amor não tem idade, e Tina Kubinska Slott, de 42 anos, prova isso ao compartilhar sua história de amor com Kasper Borum, de 24 anos. Apesar das críticas e estigmas associados a relacionamentos com diferenças de idade significativas, o casal está mais feliz do que nunca.

Tina, mãe de dois filhos de Copenhague, encontrou Kasper no Tinder e enfrentou julgamentos por sua diferença de idade. No entanto, ela destaca que a felicidade deles supera os estigmas, encorajando outros a buscar o amor sem se preocupar com a opinião alheia.

Resposta às críticas

O casal enfrentou comentários negativos sobre a diferença de idade e especulações sobre motivações financeiras. Tina esclarece que, embora ela e Kasper dividam as despesas, ela ocasionalmente o trata. Kasper reforça que seu relacionamento não é movido por dinheiro, e ambos desafiam estereótipos sobre relacionamentos intergeracionais.

Em meio a críticas e apoio dos seguidores, Tina e Kasper destacam a autenticidade de seu relacionamento, construído em interesses comuns e respeito mútuo. O casal, que se conheceu em 2018, incentiva outros a não se deixarem influenciar por estigmas e a buscar a felicidade independentemente das convenções sociais.

Em resumo, a história de amor de Tina e Kasper desafia preconceitos e destaca a importância de buscar a felicidade genuína, independentemente da diferença de idade, e reforça que o amor é uma experiência única para cada indivíduo, como trouxe o The Mirror.