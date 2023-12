Rússia afirma que a Ucrânia abandonou as negociações de paz sob pressão do Reino Unido

Dimitri Peskov y Vladimir Putin Porta-voz do Kremlin e ex-presidente da Rússia, Dimitri Peskov junto a Vladimir Putin (Captura de pantalla/Redes sociales)

As autoridades russas afirmaram que o governo ucraniano abandonou as negociações de paz em 2022, logo após o início da invasão russa à Ucrânia, devido à “insistência do Reino Unido”, mas afirmaram que atualmente essas negociações são “irrelevantes”.

"Já repetimos várias vezes que não há base ou fundamento para essas negociações, que não há pré-requisitos para as conversas e que, por insistência do Reino Unido, a Ucrânia abandonou a mesa", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, segundo informações da agência de notícias Interfax.

Assim, ele enfatizou que o governo britânico "proibiu" as negociações de Kiev com Moscou e ressaltou que uma fórmula de paz sem a participação da Rússia é "absurda".

"Esta fórmula de paz proposta não contempla a participação da Rússia. Trata-se de um processo absurdo, um processo que carece da capacidade de atingir um resultado", disse.

O governo ucraniano, por sua vez, enfatizou que a paz só será possível se a Rússia retirar completamente suas tropas do país, inclusive dos territórios que estão sob seu poder desde o início da invasão em fevereiro de 2022.

Na semana passada, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, destacou que a última conferência de paz realizada em Malta foi “muito boa” e enfatizou que está prevista uma nova reunião em Davos, na Suíça, embora tenha deixado claro que a posição da Rússia em relação a novas negociações para o fim da guerra não mudou.

Desta forma, ele indicou que atualmente não vê "relevante" falar sobre novos contatos com Moscou. "Só vejo arrogância em sua retórica", enfatizou, acrescentando também, como exemplo, que o país sofre um "isolamento político".