Pesadelo: empresário britânico é resgatado após sequestro no Equador

Um terrível episódio teve um desfecho positivo no Equador, quando o empresário britânico Colin Armstrong, de 78 anos, foi resgatado após ser sequestrado por 15 homens vestidos de policiais em sua fazenda. O dramático incidente ocorreu nesta semana, encerrando cinco dias de angústia para Armstrong e sua parceira, Katherine Paola Santos, diz o New York Post.

Libertação e investigação

Armstrong, presidente da Agripac, uma empresa agrícola equatoriana, foi feito refém junto com Paola Santos em seu próprio BMW durante uma invasão à sua propriedade. A polícia equatoriana rastreou o veículo até Guayaquil, onde, infelizmente, perdeu o rastro.

UK millionaire businessman freed after being abducted by 15 men disguised as cops in Ecuador https://t.co/tOsFsWIy1n pic.twitter.com/g9xUaPQkT2 — New York Post (@nypost) December 21, 2023

No entanto, a reviravolta positiva veio quando Armstrong foi encontrado em uma estrada na província costeira de Manabí, a 118 milhas de onde o BMW foi visto pela última vez.

As autoridades prenderam nove indivíduos em conexão com o sequestro durante a operação "Libertad 122", que incluiu a revista de 30 casas. Fotos divulgadas pela polícia mostram um impressionante arsenal apreendido, incluindo granadas, armas de fogo, munições e veículos usados no sequestro.

Indícios de conexão com gangue

Embora relatos sugiram que os sequestradores possam ter ligações com a gangue Los Tiguerones, as autoridades ainda não confirmaram essa conexão.

Paola Santos, de nacionalidade colombiana, foi encontrada 24 horas após o sequestro, aparecendo na casa do filho adulto de Armstrong em um táxi, usando um colete à prova de bombas. O colete foi removido com sucesso por um esquadrão anti-bomba, frustrando aparentes tentativas de exigir resgate.

Armstrong, que construiu sua fortuna na agricultura e é conhecido por ser cônsul honorário do Reino Unido no Equador, foi agraciado com o OBE e Companheiros da Ordem de São Miguel e São Jorge pelos serviços prestados à Monarquia Britânica.

A tragédia e a angústia desses últimos dias destacam os perigos enfrentados mesmo por figuras proeminentes, enquanto a polícia continua investigando os detalhes do sequestro e os motivos por trás desse ato chocante.