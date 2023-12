Perda de olfato no banho: sinal precoce de demência, alerta estudo

Um sinal precoce de demência pode ser identificado durante uma atividade cotidiana aparentemente comum: tomar banho. Além dos sintomas conhecidos, como perda de memória e confusão, a perda de olfato pode ser uma pista valiosa, conforme destaca uma pesquisa da Universidade de Chicago.

A demência afeta mais de 944.000 pessoas no Reino Unido, e um diagnóstico precoce é essencial para a gestão eficaz da condição. Enquanto os sintomas tradicionais incluem perda de memória e mudanças de humor, a diminuição significativa do sentido do olfato pode ser um marcador inicial da doença, conforme revela o estudo.

Idoso-demencia-Kindel-Media-Pexels

Kindel Media / Pexels

O teste do olfato

Pesquisadores analisaram 515 adultos mais velhos, buscando desenvolver um teste de olfato semelhante aos exames de visão e audição. Descobriu-se que aqueles com uma rápida perda de olfato tinham menor volume e formato de matéria cinzenta em áreas associadas à memória e ao olfato, indicando uma correlação entre a perda de olfato e alterações estruturais no cérebro.

O autor sênior do estudo, Jayant M. Pinto, professor de cirurgia na Universidade de Chicago, enfatizou que a rápida perda de olfato pode ser um indicador confiável do que ocorrerá estruturalmente no cérebro. O estudo sugere que testes de olfato simples podem ajudar a identificar precocemente sinais de demência.

Se houver preocupações com a memória ou o pensamento, é aconselhável consultar um médico. Para aqueles preocupados com sintomas em outras pessoas, incentivar uma consulta médica e, se possível, acompanhá-los pode ser fundamental, como relembrou o The Mirror.