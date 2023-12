Passageira se recusa a ceder assento extra a criança em voo: ''paguei por este espaço''

Uma passageira de avião compartilhou sua experiência chocante ao se recusar a permitir que uma criança ocupasse o assento extra que ela havia comprado para garantir conforto durante o voo devido ao seu tamanho.

A mulher de 34 anos, que reservou dois assentos para garantir espaço adequado, foi confrontada por uma mãe que insistia em ocupar o assento adicional para seu filho de 18 meses. A passageira explicou sua situação, destacando sua jornada de perda de peso e a decisão consciente de adquirir um assento extra.

Aviao-Interno-olivier89-Pixabay

olivier89 / Pixabay

Controvérsia e apoio online

O episódio gerou tensão a bordo, com a mãe da criança e até mesmo a comissária de bordo solicitando que a passageira cedesse o assento. A história viralizou online, com muitos internautas apoiando a decisão da passageira, criticando a mãe por não reservar um assento para seu filho e destacando a injustiça de pedir que a passageira abrisse mão do espaço pago.

Em um desabafo no Reddit, a mulher expressou suas frustrações com olhares hostis e comentários passivo-agressivos, levantando a questão sobre quem estava certo nessa situação delicada. A resposta online, em grande parte, apontou em apoio à passageira, reforçando o princípio de que ela tinha o direito de desfrutar do espaço para o qual pagou como lembrou o The Mirror.