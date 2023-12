Nome de 'Star Wars': pais defendem o filho Anakin apesar de alertas de bullying

A escolha de nomes inspirados em personagens de filmes e livros é uma prática comum entre os pais modernos, mas para um casal que revelou sua decisão em um fórum online, a resposta foi longe do esperado. O nome em questão? "Anakin", do universo 'Star Wars', com o apelido "Ani" (ANN-ee), diz o Mirror.

Debate online

Ao compartilharem sua escolha no fórum de nomes de bebês, os pais foram surpreendidos com críticas e alertas de bullying. A mãe, argumentando que as crianças são muito jovens para entender a estranheza dos nomes, manteve-se firme na decisão. No entanto, a discussão online revelou opiniões divergentes sobre o impacto de nomes incomuns na vida das crianças.

Leitores compartilharam experiências pessoais, destacando casos em que amigos que tinham nomes da cultura pop sofreram bullying, levando alguns a mudar legalmente seus nomes para evitar constrangimentos. A discussão expandiu-se para além do debate sobre nomes, tocando na moralidade dos personagens, como Anakin Skywalker, que eventualmente se torna o icônico vilão Darth Vader.

Mum warned her son will get bullied if she names him after a Star Wars character https://t.co/fWV9WD3tpG pic.twitter.com/RugiozFVbz — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) December 19, 2023

Os comentários variaram desde a surpresa com a escolha do nome do vilão até debates sobre a moralidade do personagem homônimo. Alguns defenderam a singularidade do nome, enquanto outros questionaram a sabedoria de nomear uma criança com base em um personagem controverso.

O episódio destaca a influência duradoura do cinema nas escolhas parentais. Embora os pais defendam sua decisão de nomear o filho com base em uma paixão pela cultura pop, a resposta online sugere que a aceitação desses nomes pode depender da percepção individual e do contexto social.