Noiva diz ‘não’ no altar e vídeo se torna viral nas redes sociais: “cara, você se salvou”

O medo de muitos ao chegar ao altar é que, quando os casais estão se casando, eles digam “não” durante a cerimônia, e foi exatamente isso que aconteceu com um noivo quando estava prestes a se tornar o “marido” de sua “esposa” até que a morte os separe, pois a noiva respondeu à pergunta “você o aceita como seu esposo?” com um enfático “não”, deixando até o juiz que os estava casando surpreso.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível observar o casal no casamento, enquanto a pessoa encarregada de casá-los lia a cerimônia. "Jessica Lucia é o seu desejo de viver e contrair matrimônio civil através do procedimento notarial com Santiago Restrepo?" perguntou.

Passaram alguns segundos em que a noiva olhou para o noivo, ficou na dúvida e acabou dizendo que não. “Não sei por que houve problemas justamente hoje, não”, ao fundo, ouve-se um dos convidados comemorar entre aplausos, “pronto, perfeito, é a melhor coisa que aconteceu”.

A noiva continuou falando e justificou que o seu noivo havia mentido para ela, "O Santiago mentiu para mim, ele me disse que o pai dele estava muito feliz, que ele ia pagar pelo casamento, não sei, ele se deixa influenciar pelo pai, olha como ele tratou os meus filhos quando eu cheguei, não vou me casar, primeiro os meus filhos", disse a mulher.

De forma imediata, o homem retirou o anel da noiva. Na gravação, era possível observar como o noivo tentava tirar a joia, mas ela não saía.

O vídeo se tornou viral nas redes sociais e os comentários foram muitos, alguns apoiando o namorado e outros a namorada. “Você se salvou de um mão de vaca! Tão apegado ao anel, foi a única coisa que importou para ele”, “Menos mal, não importa o gasto, mas o cara se salvou, Deus é grande e evitou um dano pior, aproveite a vida”, “Vejo tanta tranquilidade nesse casal que ela tomou a decisão certa pelos dois, ele nem mesmo fica bravo, sabe que o que ela diz é verdade, um verdadeiro cavalheiro aceitar o não dela, sem grosserias, nem nada assim, um par de corajosos que com certeza terão a oportunidade de serem felizes”, “Cara, você renasceu... se você ler este comentário algum dia, eu digo: você voltou à vida. Aproveite!”, “Ele se salvou. Aquela mulher é uns 15 anos mais velha e ainda tem vários filhos, que negócio ruim era esse”, foram alguns dos comentários dos internautas.