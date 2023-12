Grande gesto! Jovem devolve carteira perdida que com R$ 3 mil em seu interior

Com a chegada da internet, milhões de internautas puderam se comunicar com seus entes queridos e conhecer mais pessoas ao redor do mundo. Além disso, alguns usuários utilizaram as redes sociais para buscar uma infinidade de produtos e serviços, é possível usar os aplicativos por uma boa causa?

Nas últimas horas, a história de Rodrigo Rendon começou a se popularizar. Ele é um jovem que usou sua conta no Facebook para procurar o dono de uma carteira que tinha 3 mil reais em dinheiro. O homem colocou a seguinte mensagem: “Ontem, por volta das 11h, encontrei esta carteira na rodoviária de Torreón. De acordo com a identificação, pertence a Juan Carlos Soto Ramírez. Se o conhecerem, digam que eu tenho sua carteira. Me ajudem a compartilhar para entregá-la ao dono”.

O grande sujeito também postou uma foto com todo o dinheiro para que seus contatos vissem que não se tratava de uma brincadeira e assim chegar ao proprietário do objeto. Os internautas reagiram e compartilharam a publicação para que o afetado pudesse reclamar o que é seu.

Para surpresa de todos, Rodrigo conseguiu encontrar Juan e fez uma postagem pública: "Já entreguei a carteira dele ao senhor 'Juan Carlos', galera. Um cumprimento para aquelas pessoas que queriam a carteira (Vão trabalhar)". O fato ganhou tanta força que alguns meios de comunicação entraram em contato com Rendon para que ele desse uma explicação sobre tudo o que aconteceu.

"Quando a encontrei, eu não sabia a quantidade que tinha, foi quando cheguei em casa que a vi e disse 'nossa, é muito dinheiro, pensei que fossem economias ou um bônus de fim de ano', e obviamente todos nós precisamos de dinheiro, por isso decidi entregá-la, poderia ter acontecido comigo", confessou ao portal mencionado anteriormente.