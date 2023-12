Ele usou parte do dinheiro dos presentes de Natal da família para pagar sua viagem de férias

Um caso inusitado levou o Reddit a entrar em uma discussão a respeito dos presentes de Natal. O relato em questão foi feito por um homem que recebeu diversas criticas de seus familiares por conta dos presentes entregues no Natal deste ano.

Sem se identificar, o homem conta que é solteiro e tem um bom emprego, resultando em um bom salário durante o ano e um bônus generoso no final dele. Nos últimos anos este valor foi utilizado para pagar pelos presentes de Natal de seus pais, irmãos e sobrinhos já que ele é quem da família consegue receber mais dinheiro.

“Todos os anos eu gasto meu bônus com eles. Comprei uma viagem para meus pais, um videogame para meus sobrinhos, e quando meu sobrinho mais velho foi para a universidade eu lhe presenteei com um notebook novo”.

“Eu não me importo de gastar esse dinheiro com eles pois amo minha família, também não espero nada em troca. No entanto, este ano eu completei 30 anos e ninguém se preocupou em fazer algo para mim”, revela.

Ele decidiu usar o dinheiro em uma viagem

Diante da situação, o homem decidiu que era a hora dele fazer algo para si mesmo, e convidou a namorada para fazer uma viagem à Ásia no período do Ano Novo. Como ela ainda está estudando, todos os gastos foram cobertos por ele.

“A ideia é passar o Natal com nossas famílias e viajar no dia seguinte. Ontem a tarde fui na casa dos meus pais e coloquei meus presentes para todos embaixo da árvore. Eu comprei um vale-presente para cada um deles, e são 12 pessoas ao todo”, revela.

“Minha cunhada decidiu olhar seu presente por pensar que eu a estava esnobando, então eu disse a ela que seu presente era menor que o dos outros. Isso causou uma grande briga e eu vim embora recebendo mensagens e ligações sem parar. Eles disseram que eu fui ganancioso, imaturo e insensível. Bloqueei todos eles. Vou viajar para minha cidade natal nos próximos dias e depois ir para minhas férias enquanto recebo o apoio da minha namorada”.

Para o homem, o fato dos familiares esperarem por um presente caro o magoou, mas sua atitude foi correta.

“Você agiu corretamente. Nunca deixe alguém te chamar de ganancioso quando são eles que agem dessa forma”, comentou uma pessoa.

“Eles não fizeram nada para celebrar seus 30 anos e ainda exigem algo de Natal? Você não agiu errado”, finalizou outra.