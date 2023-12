Dicas essenciais para evitar doenças durante as férias

A temporada de férias está em pleno andamento, com milhões de pessoas planejando viajar quilômetros de casa. No entanto, além de arrumar as malas, é crucial tomar medidas para evitar possíveis doenças. Aqui estão algumas dicas vitais para garantir uma jornada saudável, diz o New York Post.

Vitaminas e hidratação

Antes de embarcar, fortaleça seu sistema imunológico. Inclua refeições balanceadas e considere suplementos como vitamina D, vitamina C e zinco. A vitamina D desempenha um papel essencial na saúde óssea e imunológica, enquanto a vitamina C protege contra radicais livres.

Holiday travel is underway — here are tips to avoid coming home sick https://t.co/Z4TS0ktMdT pic.twitter.com/lfbCGF3DLf — New York Post (@nypost) December 21, 2023

O zinco é fundamental para o desenvolvimento das células imunológicas. Mantenha-se hidratado, especialmente em voos, onde a umidade é baixa. Consumir 240 ml de água por hora durante o voo é recomendado pela Associação Médica Aeroespacial.

Evite desidratação, uma ameaça ao sistema imunológico, evitando cafeína e álcool antes de viajar. Considere alternativas como água de coco ou sachês de reposição de eletrólitos para manter a energia e os níveis de açúcar no sangue.

Garanta uma boa noite de sono antes da viagem, vital para a reposição de células imunológicas. A preparação adequada proporciona benefícios à saúde, preparando o corpo para combater patógenos.

Ao viajar de avião, escolha o assento na janela para reduzir o contato com pessoas nos corredores. Higienize seu espaço, evite tocar no rosto e mantenha a bagagem fora do chão. Esses cuidados se tornam ainda mais cruciais diante do aumento das infecções por COVID-19, gripe e RSV.

Esteja pronto para sua jornada com essas dicas essenciais, priorizando sua saúde durante a movimentada temporada de viagens. Viaje com segurança e aproveite as férias!