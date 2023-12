Descobrir se é Covid ou gripe vira desafio para médicos

Com o aumento de casos de Covid no Reino Unido, pacientes e médicos enfrentam desafios ao tentar diferenciar os sintomas do coronavírus de uma simples gripe sazonal.

A Dra. Helen Wall, diretora clínica de saúde populacional do NHS Greater Manchester, destaca a complexidade da situação: "não há mais sintomas definitivos para identificarmos como Covid. Pode ser qualquer sintoma respiratório ou outros - o Covid pode se disfarçar de qualquer doença respiratória."

A Dra. Wall aponta a diminuição dos testes comunitários, resultando em resultados definitivos apenas para aqueles hospitalizados. Muitos, ainda em casa, enfrentam a incerteza sobre a causa de sua doença. Com sintomas semelhantes aos do Covid, as festividades de fim de ano estão sendo impactadas, com apelos para o uso do "bom senso" e proteção aos familiares vulneráveis.

Pessoa-doente-Andrea-Piacquadio-Pexels

Andrea Piacquadio / Pexels

Imunidade e outras doenças

A Professora Eleanor Riley, imunologista da Universidade de Edimburgo, destaca a diminuição das taxas de anticorpos, tornando as infecções por Covid mais severas. Explica que, apesar dos anticorpos mais baixos, as células T do sistema imunológico ajudam a evitar doenças graves, embora causem desconforto.

A Dra. Wall alerta ainda sobre a presença de outros vírus, como o Norovírus, que também está em ascensão e pode causar complicações, especialmente em crianças, idosos e imunocomprometidos.

Em resumo, a dificuldade em distinguir os sintomas de Covid de outras doenças sazonais, combinada com a evolução do vírus e a presença de outros vírus circulantes, torna crucial o uso do bom senso e cuidados extras durante as festividades, como trouxe o The Mirror.