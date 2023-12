A peculiar forma como um cachorrinho ‘desliza’ descendo as escadas conquistou as redes sociais

As redes sociais enlouqueceram com o vídeo de um cachorrinho que ‘desliza’ descendo as escadas. O vídeo foi postado pela conta do Instagram Pubity, que se dedica a compartilhar vídeos de todos os tipos com seus mais de 35,6 milhões de seguidores.

Esta conta especializa-se em conteúdo engraçado e os animais costumam ser um sucesso, sendo este vídeo um dos melhores exemplos, pois conseguiu a impressionante quantidade de mais de 103 mil curtidas e já acumula centenas de comentários de pessoas de todo o mundo.

O cachorrinho que "desliza" pela escada está causando sensação

O vídeo em questão nos mostra um filhote pequeno de pelos cinzentos que parece não estar familiarizado com escadas, pois tem uma maneira bastante peculiar de descer. No vídeo, pode-se ler um texto escrito pelos donos desse filhote que diz: "Nosso cachorro ainda está se acostumando com as escadas".