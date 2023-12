Vitória da Miss França gera controvérsias internacionais por corte de cabelo curto

A recente coroação de Eve Gilles como Miss França desencadeou uma onda de controvérsias online devido ao seu corte de cabelo curto. Aos 20 anos, representando Nord-pas-de-Calais, Gilles tornou-se a primeira vencedora na história de 103 anos do concurso a não ostentar cabelos longos.

A escolha de Gilles de adotar um visual andrógino com cabelo curto foi duramente criticada por usuários de redes sociais, que acusaram os jurados de apoiar a "consciência social" ao selecionar uma candidata com um visual considerado "andrógino". Em resposta, Gilles defendeu sua vitória, afirmando que cada mulher é única e ninguém deveria ditar quem você é.

Diversidade e aceitação

A organização do Miss Universo também saiu em defesa de Gilles, destacando que não há uma única maneira de ser Miss Universo ou Miss França, e que eles celebram todas as aparências que passam pelo palco. O porta-voz da Miss Universo observou que o concurso deste ano apresentou uma variedade de estilos de cabelo, mencionando a vencedora mais recente, Sheynnis Palacios, que tem cabelo mais curto.

Esta edição marca o segundo ano de restrições mais flexíveis no concurso Miss França, removendo limites de idade e não impedindo mulheres casadas, com filhos ou tatuagens visíveis de competir. A decisão de Gilles não apenas desafia normas tradicionais de beleza, mas também destaca a evolução do concurso para abraçar a diversidade em todas as suas formas, como lembrou o New York Post.

Eve Gilles, em uma declaração à Euronews, expressou sua determinação em ser uma mulher forte, desafiando estereótipos e inspirando outros a perseguirem seus objetivos, independentemente de suas origens. A vitória de Gilles destaca não apenas sua singularidade pelo cabelo curto, mas pela sua individualidade como Eve.