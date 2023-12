TikTok destroça casamento de 12 anos: marido quer 'esposa tradicional' e vem aí divórcio

Uma esposa desolada procurou o Reddit para compartilhar como o TikTok, popular aplicativo de mídia social, alterou completamente a personalidade de seu marido, resultando no fim de uma união de 12 anos.

Aos 37 anos, a mulher anônima relatou que ela e seu marido pareciam felizes até que ele se envolveu com vídeos 'tradwife' no TikTok. O termo 'tradwife' refere-se a uma 'esposa tradicional', que abandona uma carreira em prol de deveres domésticos, defendendo a ideia de que uma mulher que trabalha prejudica a família nuclear, como levantou o New York Post.

Transformação negativa

O comportamento do marido mudou drasticamente desde que começou a consumir esse conteúdo. Ele passou a reclamar do visual da esposa, da comida e até mesmo das longas horas de trabalho, mesmo quando ambos tinham responsabilidades compartilhadas. A esposa, chocada com essa transformação, tentou alertar o marido sobre a natureza irreal dos vídeos 'tradwife'.

A situação piorou quando o marido passou a comparar a esposa a uma amiga que era mãe em tempo integral, pressionando-a a abandonar a carreira para se dedicar exclusivamente às filhas.

A relação tornou-se verbalmente abusiva, com o marido insistindo para que ela adotasse uma postura submissa. O casamento atingiu seu limite quando a esposa descobriu que ele estava se comunicando secretamente com outra mulher online, sem demonstrar arrependimento.

Este caso destaca preocupações crescentes sobre o impacto negativo das redes sociais nas relações interpessoais. Críticos argumentam que o TikTok, ao promover ideais de vida não realistas, pode influenciar negativamente as escolhas e comportamentos das pessoas, levando a consequências sérias, como a dissolução de relacionamentos duradouros.