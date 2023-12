Sem família! A mãe se forma no ensino médio e seus filhos a deixam plantada

Filhos não vão à formatura da mãe e ela viraliza no TikTok Filhos não vão à formatura da mãe e ela viraliza no TikTok (Captura de pantalla )

As conquistas acadêmicas de um estudante são celebradas, em sua maioria, pelas mães dos alunos, que dedicam todo o seu esforço para que seus filhos possam se tornar grandes profissionais e assim viver do que amam fazer.

Lucy Silva é uma das muitas mães que fez tudo o que pôde para comparecer às formaturas de seus filhos, mas eles celebrariam da mesma maneira? Nas últimas horas, começou a se popularizar o triste momento em que Silva se formou no ensino médio, mas nenhum de seus filhos compareceu ao evento.

"E pensar que estive presente em todas as formaturas dos meus filhos, em todas, e hoje, que estou me formando no ensino médio, nenhum deles pôde vir. Todos tinham algo mais importante para fazer. Assim é a...", disse a usuária em seu vídeo, que já ultrapassa dois milhões de reproduções no portal chinês.

Apesar de falar com sinceridade, algumas pessoas na internet não receberam as palavras da mulher com boas intenções e responderam de forma desrespeitosa: “acho que você está confundindo o meu comentário. Eu apenas comentei que eles não foram por uma ou outra razão; mas se você me vê, eu não estou triste, estou feliz, porque me sinto muito orgulhosa das minhas conquistas e das coisas que alcancei”, enfatizou.

“Uau, quantas pessoas julgam alguém sem conhecê-la. Enfim, ânimo, agora viva e aproveite por e para você. Parabéns pela sua conquista”, “Minha avó costumava dizer ‘uma mãe para mil filhos, mas não há filhos para uma mãe’”, “É o sinal de que não te precisam mais, agora vá em frente sem remorso”, ou “Dói. Sinto muito. Mas eu digo a você: estou orgulhosa de você, mesmo sem te conhecer”, são alguns dos comentários otimistas que a formanda recebeu de diversos usuários.