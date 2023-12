Passageiro 'humilha' mulher após tentativa fracassada de trocar de assento em avião

Um incidente constrangedor a bordo de um avião chama a atenção, quando um passageiro alega ter sido humilhado por um casal que tentou trocar de assento usando uma desculpa peculiar. O relato, compartilhado anonimamente no Reddit, revela uma situação desconfortável em que a esposa pediu para trocar de lugar, mas a tentativa foi frustrada.

Durante um voo, um homem afirma que a esposa de outro passageiro, ao ocupar o assento central, solicitou a troca com ele, alegando não voar bem no meio. O homem, que inicialmente reservara um assento na janela, recusou a solicitação, sugerindo que a mulher trocasse com o marido, que estava no corredor.

Aviao-Interno-olivier89-Pixabay-1

olivier89 / Pixabay

A reviravolta desagradável

Diante da recusa, a mulher teria tentado persuadir o passageiro usando seu gênero como argumento. O homem permaneceu firme em sua decisão, e a esposa, em outra língua, teria dito ao marido que ele deveria trocar de lugar devido a uma suposta diarreia.

Os leitores, porém, questionaram a veracidade da desculpa, sugerindo que o casal tentava a todo custo evitar o desconforto do assento central.

Apesar da tentativa de humilhação, o passageiro se vingou de maneira sutil, revelando ao casal que entendia o idioma em que falavam sobre ele. O episódio encerrou-se com o homem desejando educadamente ao casal um bom resto do dia na língua que compartilhavam, resultando em uma expressão surpresa no rosto da esposa, como trouxe o New York Post.