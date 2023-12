Pais processam distrito escolar por uso de pronomes e nome diferentes para filha

Um casal em Michigan, Dan e Jennifer Mead, entrou com um processo contra o Distrito Escolar Público de Rockford, alegando que a escola tratou sua filha autista de 14 anos com um nome e pronomes masculinos sem o conhecimento ou consentimento deles. Segundo a ação judicial compartilhada pela firma de advocacia Alliance Defending Freedom, a filha, identificada como G.M., é biologicamente do sexo feminino, mas se identifica como masculino.

Os Meads afirmam que as políticas do distrito violaram seus direitos da Primeira e Décima Quarta Emendas, já que a escola não os notificou e escondeu que estava tratando sua filha como masculino. O casal só descobriu as ações do distrito ao receber um relatório alterado de uma neuropsicóloga escolar, mencionando um nome masculino para a filha.

A ação judicial alega que o distrito possui uma política costumeira de usar nomes e pronomes associados ao sexo oposto sem notificar os pais ou obter consentimento, mantendo essas ações em segredo. O advogado dos pais, Vincent Wagner, afirma que as autoridades escolares não informaram sobre a mudança de nome e pronome, mesmo quando questionados.

Escola-Pixabay

Pixabay

Revelações graduais e diagnóstico

Os Meads, que não tinham razão para suspeitar até o outono de 2022, foram revelados sobre a mudança ao receber um relatório da neuropsicóloga da escola.

A filha foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno depressivo maior em janeiro de 2022. As comunicações entre Jennifer Mead e a conselheira escolar, Erin Cole, não indicaram a mudança de identificação.

Em maio de 2022, G.M. pediu à conselheira que notificasse seus professores para usar um nome masculino ao se dirigir a ela. A resposta inicial da escola não comunicou essa alteração aos pais. A mudança gradual de usar pronomes e um nome masculino para a filha ocorreu durante o oitavo ano. A família retirou G.M. da escola pública e começou a ensiná-la em casa em outubro de 2022.

Os pais buscam danos nominais, compensatórios e outros, juntamente com custas legais razoáveis. O caso destaca questões sobre comunicação escolar, direitos dos pais e a abordagem das escolas em situações delicadas envolvendo a identidade de gênero dos alunos. O distrito, por meio de seu site, indica seguir uma orientação não obrigatória do Departamento de Educação de Michigan sobre tratamento de estudantes como do sexo oposto, como trouxe o New York Post.