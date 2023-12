Pai usa o presente de Natal dos filhos para comprar um jantar para a família

Orientado por sua filha de 15 anos, um pai decidiu contar sua história no Reddit e pedir o julgamento de outras pessoas diante de sua atitude. Aparentemente, ele achou que seria justo pegar parte do presente de Natal dos filhos e da esposa para comprar um belo jantar para a família, mas não pediu a opinião dos filhos antes de fazer isso.

Sem se identificar, o homem conta que não esperava a reação de seus filhos, de 15 e 12 anos, diante de sua atitude.

Ele começa contando que sua esposa teve uma criação completamente diferente da dele, vindo de uma família de posses que nunca o aceitou bem por não ter muito dinheiro.

“Todo Natal eles enviam presentes extravagantes para minha esposa e filhos, e para mim vem sem um par de meias comprado no mercado. Eu não ligo para isso”.

“Durante a pandemia eu perdi meu emprego e como minha esposa é uma dona de casa eu fiquei realmente preocupado de não poder ter um jantar de Natal com a minha família”.

Ele e a esposa decidiram buscar uma solução

O homem então conta que soube que seus sogros enviaram presentes de Natal generosos para seus filhos e esposa, e junto com a mulher decidiram retirar uma quantia de cada um dos presentes para poder comprar a ceia de Natal.

“Era muito mais dinheiro do que qualquer um deles precisava, então pegamos uma parte de cada e compramos um belo jantar de Natal”.

“Meus filhos reclamaram durante todo o jantar e nem mesmo se importaram em abrir os presentes que nós compramos para eles. Eu disse que eles precisavam deixar de ser ingratos e na mesma hora minha filha se revoltou e gritou que não queria mais comer aquele jantar com a gente, depois ela subiu para seu quarto e meu filho a seguiu”.

Leia também: Pai exclui familiares de uma tradição às vésperas do Natal e é criticado

“Minha esposa e eu acreditamos que nós agimos da forma que agimos por um motivo válido. Eu não faria isso se estivéssemos em outra situação. Como minha filha não está mais falando comigo e sugeriu que eu publicasse este relato, eu fiz isso”, finaliza o pai.

Para surpresa do homem, em pouco tempo as interações com a publicação começaram e a grande maioria ficou ao lado dos filhos do casal.

“Você nem mesmo usou o dinheiro para pagar contas que colocavam a família em situação delicada. Fez isso para um jantar de Natal. Seu Natal foi comprado com dinheiro roubado de seus filhos”, criticou uma pessoa.

“Você não pediu a contribuição deles, simplesmente pegou sem conversar com seus filhos. Isso foi errado”, finalizou outra.