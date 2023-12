Mulher recupera o sentido do olfato três anos depois de ter tido Covid-19

Sequelada do Covid, ela levou 3 anos para retomar o olfato Sequelada do Covid, ela levou 3 anos para retomar o olfato (Captura)

Claudia Sierra, conhecida como @soyclaudiasierra nas redes sociais, tornou-se um símbolo de esperança ao compartilhar sua emocionante experiência de recuperar o sentido do olfato três anos depois de se recuperar da COVID-19.

A reação dela ao experimentar novamente os aromas cativou a audiência e se tornou viral na plataforma TikTok. A criadora de conteúdo compartilhou sua história em um emocionante vídeo na plataforma, onde expressou com entusiasmo a notícia de ter recuperado um dos sentidos que perdeu devido às sequelas do coronavírus.

Muitas pessoas perderam o olfato e o paladar

Claudia Sierra, que havia perdido o sentido do olfato durante três anos, compartilhou o emocionante momento em que voltou a sentir o cheiro de diferentes produtos com odores fortes. No vídeo, Claudia mencionou que o primeiro aroma que escolheu sentir foi o da colônia Nenuco, uma fragrância que havia usado durante o período em que perdeu o olfato.

Com uma mistura de alegria e surpresa, ela descreveu como essa experiência significava muito para ela, já que durante três anos não havia conseguido apreciar os cheiros cotidianos que dão cor à vida.

A gravação ressoou nas redes sociais, acumulando milhares de reproduções e comentários cheios de felicitações e bons desejos para Claudia. Sua história se tornou um lembrete da capacidade do corpo de se recuperar e se adaptar, mesmo depois de enfrentar as sequelas da COVID-19.

A recuperação do olfato é uma das sequelas mais comuns que algumas pessoas experimentam depois de superar o coronavírus. Embora o processo de recuperação possa levar tempo, casos como o de Claudia Sierra oferecem um raio de esperança e motivação para aqueles que estão passando por situações semelhantes.

O vídeo de Claudia não apenas destaca a importância de apreciar os pequenos prazeres da vida, como o cheiro de um perfume ou de uma xícara de café, mas também ressalta a resiliência daqueles que enfrentaram as sequelas da doença. “Eu também perdi o olfato e o paladar com o covid, a primeira coisa que senti o cheiro foi, trabalho em um laboratório, foi uma urina e que alegria me deu”, “Bem, eu sou um caso raro porque perdi o olfato e agora minha capacidade olfativa está melhor do que antes. Eu cheiro demais!!!”, comentaram alguns usuários.