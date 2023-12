Homem tranca os presentes de Natal para evitar que a sobrinha cause um novo desastre

Um homem decidiu buscar apoio no Reddit depois de passar por uma situação inusitada envolvendo os presentes de Natal. Segundo ele, que preferiu não se identificar, tudo aconteceu devido a uma atitude da enteada de seu irmão.

O homem explica que normalmente todos passam o Natal na casa de seus pais, onde permanecem hospedados por alguns dias. Como tradição, os presentes são abertos em conjunto na manhã de Natal.

No entanto, um incidente acabou atrapalhando os planos da família para o Natal do último ano, e ele está decidido a garantir que isso não voltei a ocorrer.

“A esposa do meu irmão tem uma filha de 6 anos, a qual vou chamar de Mandy. Foi o primeiro Natal da esposa e enteada dele conosco e tudo parecia estar fluindo bem. Na véspera nós fomos dormir e colocamos as crianças juntas no porão. Antes de subir falamos várias vezes que os presentes não deveriam ser abertos e que deveriam nos acordar quando fossem fazer isso”.

“Quando acordei, perto das 6 da manhã, encontrei a sala bagunçada e metade dos presentes desembrulhados. Vários foram arrancados das caixas e muitos quebrados. Mandy estava lá brincando com presentes que nem mesmo eram seus. Ela sabe ler, todos tinham etiquetas, então ela sabia que não eram delas”.

O homem conta que sua mãe ficou completamente magoada com a situação, enquanto a esposa de seu irmão ficou totalmente envergonhada. Como as crianças ainda não tinham acordado, eles conseguiram dar um jeito na maioria das coisas.

“Os presentes quebrados não eram dela. Meu sobrinho, filho da minha irmã, teve um de seus grandes presentes destruído e ficou realmente chateado quando todos os outros receberam os presentes e ele foi avisado de que precisaria esperar pelo dele. Meu irmão arcou com os gastos, mas sua enteada disse que não queria ter que esperar por todos para abrir os presentes e que queria saber o que todos iriam ganhar”.

Agora, com a proximidade do Natal, o homem decidiu tomar providências para garantir que outra situação como esta não ocorra, e sugeriu que a porta da sala fique trancada depois que os presentes forem colocados embaixo da árvore de Natal.

“Meu irmão e sua esposa ficaram irritados com a ideia e me acusaram de tratar a filha deles como um animal. Eu disse que não é isso, mas que é uma precaução para evitar que as crianças no geral façam isso. Eles disseram que isso não é necessário”.

“Ela não tem problemas como TDAH ou TEA, e mesmo que tivessem minha filha tem TDAH e meus sobrinhos têm TEA e nenhum deles agiu dessa forma. Não acho que Mandy agiu de forma intencional para causar danos, mas eu e meus pais acreditamos que medidas de segurança devem ser tomadas”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele está mais do que certo ao tomar essa decisão.

“Não existem motivos para vocês deixaram de fazer isso. Simplesmente tire a tentação de perto das crianças”, comentou uma pessoa.

“A filha deles abriu os presentes e danificou vários deles. Por mais que não seja um bebê ela agiu feito um e isso pede medidas para lidar com um. Você não está errado”, finalizou outra.