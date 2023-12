Eles exageraram! Colocaram objetos pesados na cadeira de rodas da vovó

O Natal é uma das festividades mais celebradas em todo o mundo. Milhões de pessoas fazem uma série de compras para decorar suas casas e receber as festas de dezembro com diferentes decorações, mas quem faz essas compras?

Yo sé que es tiempo de compras, pero la silla es para la abuelita no las compras 😔



pic.twitter.com/D0cal61Bzg — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 21, 2023

No vídeo, com apenas 12 segundos, pode-se ver como a idosa tinha vários objetos em cima dela. As pessoas ao seu redor não fizeram nada para ajudar a senhora idosa, que apenas esperava que alguém tirasse as coisas dela. O usuário que postou o incidente escreveu o seguinte: "Eu sei que é época de compras, mas a cadeira é para a vovó, não para as compras".

Até o momento, a gravação dos eventos acumula mais de 600 mil reproduções na rede social de Elon Musk, onde se podem ler mensagens como “A quanto vendem as avós?”, “Aquela senhora está viva?”, “Enterrada em presentes de Natal!” ou “Ela tem a maior responsabilidade do dia, tem que ajudar a família de alguma forma”.