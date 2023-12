Ele foi criticado por não economizar dinheiro para os presentes de Natal

Um pai desesperado buscou por suporte no Reddit depois de ficar sem ter como comprar os presentes de Natal para sua filha de cinco anos. Sentindo-se culpado pela situação, ele pediu por sugestões para conseguir dar conta de presentear a menina apesar da situação complicada.

Sem se identificar, o pai conta que vive com uma renda mensal fixa e que não possui outros trabalhos por ter uma deficiência que o impede. Segundo ele, nos meses de novembro ou dezembro um reembolso é anualmente feito para sua conta, e com este dinheiro ele costuma comprar os presentes para a filha.

“Acontece que esse ano eu estraguei tudo. Eu sempre vou comprando pequenas coisas ao longo do ano para evitar problemas, mas não achei que isso fosse acontecer porque nos últimos cinco anos eu recebo sempre na mesma data este valor a mais.”.

“Bom, dá para imaginar o que aconteceu. Eu não recebi um único centavo neste ano e, pela primeira vez, não me preparei para essa possibilidade”, revela.

Ele não sabe o que fazer

O homem conta que sempre costuma receber o valor entre novembro e dezembro, mas que até o momento, faltando alguns dias para o Natal, ele ainda não recebeu o valor referente a este ano.

“Eu tenho certeza que, mesmo que o valor caia, não será a tempo do Natal, e me sinto mal porque minha filha vem me pedindo para ganhar um videogame, que eu ia comprar com este valor”.

“Agora estou em uma situação em que nem mesmo consigo comprar os pequenos presentes que ela pediu em sua cartinha de Natal. Fui um idiota por não guardar dinheiro ao longo do ano e por esperar esse valor cair do céu como todos os anos”?

Leia também: Filha decide abandonar o Natal em família após descobrir os sentimentos de sua mãe

Para os usuários do Reddit, ele poderia ter se planejado melhor para evitar uma situação como essa.

“Não conte com os ovos antes que a galinha os bote. Se prepare melhor para o próximo ano”, comentou uma pessoa.

“Você errou ao se programar com base em um valor que não é garantido de cair em sua conta”, finalizou outra.