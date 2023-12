Dicas para recuperação da pele do rosto após as festas

Muitas mulheres conhecem bem a cena: após uma noite de coquetéis, os efeitos podem se refletir no rosto, mesmo após a remoção da maquiagem. Emma Wedgwood, especialista em pele e enfermeira estética, compartilhou com o 'The Sun' suas cinco dicas infalíveis para aliviar a temida 'cara de vinho', diz o New York Post.

Desvendando os efeitos do álcool

O álcool desidrata o corpo, resultando em exaustão, dores de cabeça e efeitos visíveis na pele, como "tez opaca, inchaço e vermelhidão ao redor dos olhos". Emma Wedgwood destaca a importância de cuidados específicos para reverter esses sinais.

I’m a skincare expert — here are my 5 tips to getting rid of ‘wine face’ https://t.co/nJYXZoaDJ6 pic.twitter.com/iFktUuh3aR — New York Post (@nypost) December 21, 2023

Enquanto a hidratação interna é crucial (água com limão, caldo de osso), Wedgwood recomenda o uso de máscaras iluminadoras para os olhos, especialmente aquelas com ácido hialurônico. Cremes hidratantes para os lábios também são essenciais, combatendo o ressecamento causado pelo álcool.

O álcool prejudica a produção de colágeno, levando ao envelhecimento precoce, principalmente na testa. A especialista sugere produtos antienvelhecimento com retinol, enfocando a testa para reduzir rugas e linhas finas.

Redução da vermelhidão

A vermelhidão causada pelo álcool pode ser minimizada com uma loção calmante projetada para peles sensíveis. Indivíduos com doenças de pele pré-existentes, como rosácea, devem ter cuidado, pois o álcool pode agravar os sintomas ao longo do tempo.

O álcool afeta a capacidade natural de reparação da pele, resultando em flacidez e perda de elasticidade no pescoço. Wedgwood recomenda a extensão da rotina de cuidados com a pele até o pescoço, incluindo a aplicação diária de protetor solar e práticas como hidratação e massagem com gua sha.

Essas dicas práticas de Emma Wedgwood oferecem uma abordagem holística para recuperar a vitalidade da pele após uma noite de excessos, destacando a importância de cuidados específicos para enfrentar os efeitos visíveis da indulgência ocasional.