Casa Branca assegura que “extremista” lei migratória do Texas não trará segurança

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou nesta semana que a última lei migratória aprovada pelo Estado do Texas, que permite a detenção e expulsão de pessoas migrantes que entrem no Estado de forma irregular, é “extremista” e não trará mais segurança às comunidades.

"Esta é uma lei extrema que não tornará as comunidades do Texas mais seguras. (...) Está muito alinhada com o que muitos republicanos gostam de fazer ou tendem a fazer, que é demonizar os migrantes e também desumanizá-los", declarou Jean-Pierre durante uma coletiva de imprensa.

Nesse sentido, lembrou que esta não é a primeira vez que o governador do Estado, o republicano Greg Abbott, toma medidas que colocam os migrantes em perigo.

"Há uma grande quantidade de exemplos que enumerei aqui antes, seja deixando os migrantes à beira da estrada no meio do inverno, instalando arame farpado perto da fronteira tornando o trabalho da Patrulha de Fronteira mais perigoso, e colocando boias no rio", acrescentou a porta-voz.

O projeto de lei, conhecido como SB4, torna a migração irregular um crime estadual, embora até agora fosse um crime federal. Assim que entrar em vigor, atravessar para o Texas será punido com até 180 dias de prisão e uma multa de até US$ 2 mil. A reintegração seria um crime grave, punido com dois a 20 anos de prisão, dependendo do histórico do migrante, informa a emissora de televisão CBS.

Esta medida é um novo esforço do Texas para desafiar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em questões migratórias, uma vez que anteriormente o governador republicano transportou dezenas de milhares de migrantes em ônibus para cidades governadas pelos democratas, como Chicago ou Nova York.

Ele também construiu uma barreira composta por boias gigantes no Rio Grande, instalada para tentar evitar a travessia de migrantes.