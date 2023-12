Tio envergonha sobrinho ao fazê-lo se desculpar na frente dos amigos

A atitude um tio está dando o que falar no Reddit. Em uma publicação que viralizou, ele conta como exigiu que o sobrinho se desculpasse com seu primo na frente dos colegas.

Sem se identificar, o tio conta que normalmente se hospeda na casa de seus avós para passar as festas de fim de ano. O espaço se tornou uma espécie de local de eventos para a família desde que os idosos faleceram.

“Os que moram na cidade vem até aqui para encontrar os que não moram e vem para se hospedar”, explica o homem.

“Meu primo, Frank, também está por aqui para as festas de final de ano. Ele está hospedado em outro local, mas vem até a casa para nos visitar. Ele casou com sua namorada da época da escola e passaram 10 anos juntos. Ela faleceu há alguns meses o deixando sozinho com sua filha de 6 anos”.

“Diferente de muitos caras, ele realmente amava sua esposa e se dedicava a ela e a sua família. Sempre que nos encontrávamos ele tirava sarro de mim me chamando de ‘solteiro miserável’ já que eu nunca tive um relacionamento de longa duração. Eu sempre achei graça disso e virou a nossa piada”.

Ele precisou defender o primo

O homem então revela que alguns dias atrás seu sobrinho de 17 anos apareceu na casa acompanhado por alguns amigos para assistir a um filme. Ele pediu algumas pizzas para os rapazes e estava com eles até que Frank apareceu e eles foram a outro quarto para conversar.

“Eu não o via desde o funeral, e ele pareceu estar bem melhor, mas disse que precisava conversar. Quando o filme acabou, meu sobrinho perguntou se podia entrar na sala por um momento, eu disse que tudo bem, mas logo meu primo se levantou para ir embora pois precisava buscar a filha. Nós nos abraçamos e ele estava saindo quando meu sobrinho o questionou sobre a piada do ‘solteiro miserável’ e, em seguida, disse que ele agora era parte do grupo pois também estava solteiro”.

“Na mesma hora eu vi toda a cor sumir do rosto de Frank, e ele parecia que ia desmaiar. Eu exige que meu sobrinho pedisse desculpas no mesmo instante e ele ainda questionou o motivo. Depois que eu levantei minha voz, ele se desculpou, mas seus amigos disfarçaram e foram embora.

Leia também: Filha decide abandonar o Natal em família após descobrir os sentimentos de sua mãe

“Horas depois meu cunhado me ligou e me repreendeu por ter chamado a atenção do filho na frente dos amigos, o deixando completamente envergonhado. Eu expliquei o ocorrido e ele ainda assim falou que eu fui insensível com seu filho. Eu errei?”, questiona o tio.

Para os usuários do Reddit, ele fez o que deveria fazer para garantir o bem estar de seu primo.

“Definitivamente você não agiu errado nesta situação!”, comentou uma pessoa.

“Era importante para seu primo que seu sobrinho se desculpasse naquele exato momento. Algumas coisas na vida precisam ser ditas na mesma hora”, finalizou outra.