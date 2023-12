Significado secular do 'Merry Xmas', o feliz Natal dos EUA

'Merry Xmas'. Essa abreviação tem raízes no grego, representando o nome de Cristo como "Christos" ou "Chi (X)". Muitos ficaram surpresos com essa revelação, incluindo um espectador que comentou: "obrigado, toda a minha vida foi uma mentira", enquanto outro expressou sua incredulidade, dizendo "alucinante", segundo o Mirror.

Explorando a origem do ?X?

A explicação de @thepiosilva levanta a hipótese de que a prática secular de usar "Xmas" como uma forma abreviada para o Natal tem ligações diretas com o grego, onde "Chi" é a letra inicial de "Christos". Esta teoria destaca como o significado original pode ter sido perdido ao longo do tempo, levando a reações de espanto por parte dos leitores.

A revelação provocou respostas variadas dos seguidores. Um deles expressou gratidão pela nova informação, afirmando que toda a sua vida era baseada em uma "mentira". Esse comentário reflete a surpresa e talvez a descoberta de uma perspectiva diferente sobre um aspecto comum do vocabulário natalino. Outro seguidor optou por descrever a revelação como "alucinante", indicando a intensidade do impacto dessa nova compreensão.

A ideia de que a palavra "Xmas" pode ter uma conexão profunda com o grego cristão desafia as percepções tradicionais do feriado. Essa discussão online destaca como as plataformas de mídia social se tornam espaços não apenas para compartilhar informações, mas também para questionar e expandir nosso entendimento sobre conceitos arraigados.