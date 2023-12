"Quero que meus convidados da Ceia de Natal tragam comida ou dinheiro"

A solicitação de um homem para que os convidados tragam comida ou contribuam com uma taxa para sua festa de Natal anual está causando polêmica. Rotulado de "egoísta" por um amigo, o organizador busca equilibrar as despesas em tempos financeiramente desafiadores, diz o Mirror.

A decisão surpreendente veio à tona quando o homem, conhecido por realizar festas de Natal memoráveis, decidiu aliviar a pressão financeira deste ano. Em vez de arcar sozinho com os custos do evento, estimados em R$ 2.500 nos anos anteriores, ele pediu aos convidados que contribuíssem com um prato ou pagassem uma taxa de R$ 100 para participar.

Em uma postagem no Reddit, o organizador explicou: "este ano, com o dinheiro mais apertado, adicionamos algumas 'estipulações' para participar da festa. Nos convites, acrescentamos que os convidados precisam trazer um prato consigo ou pagar a taxa para ajudar nos custos de alimentação."

A iniciativa, no entanto, não foi recebida unanimemente. Enquanto alguns consideram a medida justa para dividir responsabilidades, outros classificam como "egoísmo" exigir que os convidados contribuam financeiramente. Dos 27 convidados, seis recusaram a proposta, alegando falta de atenção e chamando-a de egoísta.

O debate online reflete opiniões divergentes sobre a abordagem do organizador. Alguns sugerem que transformar a festa em um evento com taxa de entrada prejudica o espírito natalino, enquanto outros afirmam que a transparência sobre os requisitos de participação é crucial.

Opiniões variadas

As respostas à polêmica variam, com algumas pessoas sugerindo que o organizador poderia ter simplesmente solicitado que os convidados trouxessem um prato, evitando assim a questão financeira. Outros afirmam que é razoável questionar a ausência dos convidados, desde que a decisão deles seja respeitada.

Em meio a essa discussão sobre etiqueta natalina e economia, fica evidente que a diversidade de opiniões prevalece. A questão permanece: será que o pedido do organizador é uma solução prática para os desafios financeiros das festas de fim de ano ou uma quebra das tradições festivas? O debate continua.