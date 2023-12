Polêmica do Ziploc: mãe cria hack genial para telas durante viagens, gerando debate

Manter a paz durante viagens longas com crianças pode ter se tornado mais fácil graças a um hack criativo envolvendo um saco Ziploc e um smartphone, compartilhado por uma usuária do TikTok conhecida como @jeffandlaurenshow.

O vídeo de 17 segundos, postado no mês passado, demonstra a mulher retirando o encosto de cabeça do motorista, fazendo dois furos em um saco Ziploc nas laterais onde o encosto se conecta ao assento e recolocando o encosto em seu lugar.

Ao iniciar um vídeo infantil no telefone e colocá-lo no saco, cria-se uma tela sem uso das mãos para as crianças. A TikToker legendou o vídeo com "coisas que eu gostaria de saber como mãe de primeira viagem", resultando em mais de 50 milhões de visualizações.

Debate e tempo de tela

A publicação gerou um debate no TikTok sobre o tempo que as crianças passam em frente às telas, com alguns considerando o hack "ridículo". Um comentarista ironizou: "sim, mantenha-os viciados nessas telas".

Outro argumentou: "prefiro que meus filhos assistam algo na TV do que chutar, gritar e chorar porque estão entediados". Outro TikToker respondeu: "se estão entediados, interaja com eles, são seus filhos".

A Academia Americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente recomenda limites de tempo de tela para todas as crianças. Menores de 18 meses só devem ser expostos a telas durante videochamadas com pessoas de fora da cidade. Crianças de 18 a 24 meses devem se limitar à programação educacional, como lembra o Post.

O tempo de tela para crianças de 2 a 5 anos deve ser limitado a 1 hora por dia útil e 3 horas no sábado ou domingo. Para crianças de 6 anos ou mais, os pais devem conversar para "encorajar hábitos saudáveis e limitar atividades que envolvam telas". O excesso de tempo de tela está associado a problemas de sono, peso e humor, além de notas mais baixas na escola.