Pescador alega ter encontrado destroços do MH370 da Malaysia Airlines

Um pescador australiano veterano afirma ter descoberto um grande pedaço do avião MH370 da Malaysia Airlines, desaparecido desde março de 2014. Kit Olver, aposentado, revela que encontrou uma "grande asa de um grande avião a jato" na costa sul da Austrália, meses após o desaparecimento do voo, diz o New York Post.

Descoberta nos profundos mares

Olver, agora com 77 anos, afirma ter puxado a asa com sua traineira em setembro ou outubro de 2014, a cerca de 55 km a oeste da cidade de Robe, sua área secreta de pesca de arrasto. A asa era tão grande que a tripulação teve dificuldades em retirá-la da água, resultando na perda de um valioso lote de R$ 100 mil.

Malaysia Airlines shocker as fisherman comes forward with surprising revelation about missing MH370 plane

Ao retornar ao porto, Olver alega ter informado imediatamente a Autoridade Australiana de Segurança Marítima (AMSA) sobre sua descoberta. Contudo, as autoridades teriam ignorado o achado, sugerindo que poderia ser parte de um contêiner russo, e não do avião desaparecido.

Agora, décadas depois, Olver expressa seu desejo de fornecer às autoridades as coordenadas exatas do local da descoberta, visando ajudar as famílias das 239 pessoas a bordo do MH370. Com a busca submarina oficial encerrada em 2017 após dois anos e um custo de US$ 200 milhões, as famílias ainda buscam respostas.