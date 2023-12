Pais acusam pároco por revelar a verdade sobre o Papai Noel para 200 crianças

Um pároco da Igreja St Nicholas, em Stevenage, Hertfordshire, causou revolta entre pais ao revelar a verdade sobre o Papai Noel para mais de 200 crianças durante um concerto de Natal. O Reverendo Edward Keene negou a existência do Bom Velhinho, resultando em críticas indignadas, com muitos pais alegando que seus filhos ficaram "em lágrimas" e "confusos" com o discurso.

Os pais expressaram indignação, acusando o pároco de tirar a "magia" do período festivo. Alguns relataram o impacto emocional nas crianças, enquanto outros questionaram a necessidade do anúncio. O Reverendo Keene defendeu suas ações, alegando que a idade das crianças tornava aceitável compartilhar a notícia menos animadora.

Arvores-de-natal-Helena-Jankovicova-Kovacova-Pexels-2

Helena Jankovičová Kováčová / Pexels

Resposta da escola

A Barclay Academy, escola associada ao evento, afirmou não ter conhecimento da revelação planejada. Os representantes da escola expressaram compreensão em relação ao estresse causado e prometeram entrar em contato com a igreja para evitar incidentes semelhantes no futuro.

O Reverendo Keene também se comprometeu a abordar o tema de maneira diferente, enfatizando que não pretendia causar desconforto.

Em resumo, a decisão do pároco de revelar a verdade sobre o Papai Noel durante um concerto de Natal causou indignação entre os pais, gerando críticas e a promessa de uma abordagem diferente no futuro, como trouxe o The Mirror.